Директор по развитию АО "Цифромед" задержан с поличным за мошенничество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор по развитию АО "Цифромед" Роман Селиванов задержан с поличным за мошенничество, сообщает ТАСС.

Согласно материалу дела другого директора "Цифромеда" Леонида Коковина, задержание произошло в тот момент, когда Селиванов получил 2,5 миллиона рублей от генерального директора АО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" (АО "МЦ НТТ") Сергея Шишмарева.

В свою очередь Шишмарев идет по этому делу как потерпевший.

На данный момент в Тверском суде столицы рассматривается ходатайство следствия в отношении фигурантов дела. Следствие просит назначить им арест. Коковин свою вину отрицает.

"Селиванов обратился к Шишмареву с необходимостью личной встречи для обсуждения условий государственного контракта. Селиванов получил от Шишмарева, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, первую часть (от 10 миллионов рублей. – Прим. ред.) в размере 2,5 миллиона рублей", – сказала судья на заседании.

Отмечается, что уголовное дело завели 6 февраля этого года после заявления от Шишмарева. Изначально Селиванов и Коковин подозревались во взяточничестве, однако на данный момент они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, на встрече Селиванов сказал Шишмареву, что его компания выиграла конкурс из-за технической ошибки, поэтому необходимо привлечь другого подрядчика к исполнению государственного контракта, которая якобы обещала выполнить его за 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов Москвы был задержан директор по развитию бизнес-центра суперкомпьютерного моделирования "Ростеха" Роман Селиванов и коммерческого директора ООО "Цифромед" Леонид Коковин.

Однако в "Ростехе" заявили, что в центре суперкомпьютерного моделирования никогда не работал человек с фамилией Селиванов, кроме того, компания "Цифромед" принадлежит частным лицам, а "Ростех" с 2022 года не является ее совладельцем.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!