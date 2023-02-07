"Ростех" опроверг информацию о задержании в Москве своего сотрудника

Фото: depositphotos/alexraths

Сообщения о задержании в Москве сотрудника "Ростеха" являются ложными. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Газета "Известия" до этого сообщила, что в московском ресторане задержали директора по развитию бизнес-центра суперкомпьютерного моделирования "Ростеха" Романа Селиванова и коммерческого директора ООО "Цифромед" Леонида Коковина. По словам источников, их обвинили в мошенничестве.

"Информация не соответствует действительности. В центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией. Компания "Цифромед" принадлежит частным лицам, "Ростех" с прошлого года не является ее совладельцем", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в мошенничестве.

По информации следователей, Ларин завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Он был главой школы с 2008 по 2021 год.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!