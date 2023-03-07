Улюкаев заявил, что получает кайф от жизни "среди людей"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев сообщил, что получает радость от жизни. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Naidi mamonta.

"Наконец-то почувствовал себя частным человеком. Я прожил довольно длинную жизнь и никогда не был частным. Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей", – сказал он.

По словам бывшего министра, он намерен уделять близким людям больше времени.

"Мои родители стали совсем старыми и больными. Мои дети выросли, и надо открывать их заново. Нужно каждый раз доказывать свою нужность близким, а может быть и нужность миру вокруг меня", – добавил он.

В декабре 2017 года Улюкаева признали виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере. 14 ноября 2016 года он получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти".

Чуть позже Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

В апреле 2022 года суд удовлетворил ходатайство защитников об условно-досрочном освобождении Улюкаева. По мнению суда, цель наказания в отношении экс-министра достигнута.

Затем в мае того же года Улюкаев вышел из исправительной колонии № 1 в Твери в связи с условно-досрочным освобождением. ФСИН и прокуратура не стали обжаловать решение об его освобождении.

Улюкаев может вернуться в колонию, если будет уклоняться от наложенных на него ограничений

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