Суд решил, что цель наказания Улюкаева достигнута

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Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не возражал против его удовлетворения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский районный суд Твери.

27 апреля суд удовлетворил ходатайство защитников об УДО Улюкаева. По мнению суда, цель наказания в отношении экс-министра достигнута.

"При рассмотрении ходатайства суд учитывал мнение всех участников процесса, которые не возражали против заявленных требований. Суд пришел к выводу, что цель наказания, зафиксированная статьей 43 УК РФ, в отношении Улюкаева достигнута, ввиду чего ходатайство было удовлетворено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-министр экономического развития РФ выйдет на свободу после майских праздников, если в суд не поступит апелляций на принятое решение.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

