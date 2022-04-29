Суд решил, что цель наказания Улюкаева достигнута

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не возражал против его удовлетворения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский районный суд Твери.
27 апреля суд удовлетворил ходатайство защитников об УДО Улюкаева. По мнению суда, цель наказания в отношении экс-министра достигнута.
"При рассмотрении ходатайства суд учитывал мнение всех участников процесса, которые не возражали против заявленных требований. Суд пришел к выводу, что цель наказания, зафиксированная статьей 43 УК РФ, в отношении Улюкаева достигнута, ввиду чего ходатайство было удовлетворено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-министр экономического развития РФ выйдет на свободу после майских праздников, если в суд не поступит апелляций на принятое решение.
Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.
В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.
Осужденный экс-министр Улюкаев написал в колонии стихотворение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: