Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев вышел на свободу по УДО

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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии № 1 в Твери в связи с условно-досрочным освобождением.

Улюкаев покинул территорию колонии на автомобиле Land Rover. Экс-министр сидел на заднем сиденье, общаться с журналистами не стал.

ФСИН и прокуратура не стали обжаловать решение об освобождении Улюкаева.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

27 апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство об УДО. Согласно действующему законодательству, Улюкаев сможет свободно передвигаться по России, однако он должен ставить в известность о своем месте жительства или решении о его смене территориальные органы уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

