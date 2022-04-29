В Кремле не стали комментировать освобождение Улюкаева по УДО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать освобождение по УДО экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает РИА Новости.

По его словам, этот вопрос не имеет отношения к администрации президента России.

27 апреля суд удовлетворил ходатайство защитников об условно-досрочном освобождении Улюкаева. По мнению суда, цель наказания в отношении экс-министра достигнута. Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства не возражал против его удовлетворения.

Отмечается, что экс-министр экономического развития РФ выйдет на свободу после майских праздников, если в суд не поступит апелляций на принятое решение.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

