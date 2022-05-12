Фото: Агентство "Москва"/ Андрей Никеричев

Освобожденному условно-досрочно бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН, сообщает ТАСС.

Также, согласно постановлению Московского районного суда Твери, экс-министру необходимо каждый месяц являться в осуществляющий за ним контроль орган для регистрации.

"Осужденному Улюкаеву разъяснено, что в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 79 УК РФ, условное осуждение ему может быть отменено, а осужденный направлен для исполнения оставшейся неотбытой части наказания", – говорится в сообщении.

Отменить УДО могут при злостном уклонении от исполнения ограничений, наложенных судом.

Алексей Улюкаев был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к 8 годам тюрьмы. Также ему назначили штраф в размере 130 миллионов рублей и лишили возможности занимать госдолжности в течение 8 лет после выхода из тюрьмы.

27 апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного. Оно вступило в силу 12 мая. ФСИН и прокуратура не стали обжаловать данное решение.

Экс-министр покинул территорию колонии на автомобиле Land Rover. Общаться с журналистами он не стал.

