Улюкаев покинул тверскую колонию на Land Rover

Видео: Москва 24

Появилось видео, как освобожденный условно-досрочно бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев покидает тверскую исправительную колонию № 1.

Экс-министр уехал на автомобиле Land Rover. Общаться с журналистами он не стал.

Алексей Улюкаев был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к 8 годам тюрьмы. Также ему назначили штраф в размере 130 миллионов рублей и лишили его возможности занимать госдолжности в течение 8 лет после выхода из тюрьмы.

27 апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Оно вступило в силу 12 мая. ФСИН и прокуратура не стали обжаловать данное решение.

Согласно действующему законодательству, Улюкаев сможет свободно передвигаться по России, однако он должен ставить в известность о своем месте жительства или решении о его смене территориальные органы уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

