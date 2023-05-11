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18:52

Экономика

В Минфине заявили, что вопрос большой приватизации в РФ не стоит на повестке дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России на повестке дня не стоит вопрос о возобновлении крупной приватизации в стране. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке", – цитирует его ТАСС.

Замглавы российского Минфина объяснил, что бюджет на 2023 год и плановый период формировался без учета доходов от приватизации крупных активов.

Ранее Моисеев заявил, что проведение большой приватизации в РФ невозможно без предварительного сформирования рынка. Для этого также необходимо понять, кому следует продавать недвижимость. Если приступить к процессу продажи сейчас, считает замминистра, то "это будет похоже на историю 1994 года".

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