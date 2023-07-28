Названы регионы России с самыми дешевыми квартирами

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Самая низкая стоимость квартир на российском вторичном рынке жилья зафиксирована в Чечне, Кировской области и Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера со ссылкой на данные аналитиков "Домклик".

Самыми низкими цены на "вторичку" оказались в Чечне со стоимостью квадратного метра от 21,1 тысячи рублей. В Кировской области – 23,9 тысячи за "квадрат", а в Ингушетии 24,5 тысячи.

Также в число регионов с самыми дешевыми квартирами вошли Смоленская и Тверская области. Там стоимость квадратного метра жилья начинается от 27 и 27,4 тысячи соответственно.



Для сравнения, в Москве минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет 181,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге цены стартуют от 126,5 тысячи. Отмечается, что минимальная средняя цена квадратного метра вторичного жилья по стране составляет 55,4 тысячи рублей.

В компании пояснили, что в ходе исследования эксперты проанализировали ипотечные сделки Сбера по данным фактических выдач за июль 2023 года. Для каждого региона России аналитики определили минимальную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости.

Ранее аналитики назвали Бибирево, Южное Бутово и Митино лидерами среди районов Москвы с самыми дешевыми новостройками по средней цене квадратного метра. Самые бюджетные предложения по продаже первичного жилья представлены в Бибиреве, где стоимость квадратного метра составляет 176,5 тысячи рублей. На втором месте – Южное Бутово (179,6 тысячи рублей), на третьем – Митино (187,6 тысячи рублей).