Названы самые популярные районы среди арендаторов жилья в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Столичные районы Пресненский, Тверской и Хамовники являются одними из наиболее популярных локаций для долгосрочной аренды жилья, выяснили эксперты сервиса "Домклик", проанализировав витрину объявлений по сдаче недвижимости. Стоимость аренды в этих районах в 1,5–2 раза превышает среднее значение по Москве.

В список лидеров также вошли районы Раменки, Хорошёвский и Хорошёво-Мнёвники, где стоимость аренды примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по Москве. Среди преимуществ этих районов, по данным аналитиков, – близость к центру, хорошая транспортная доступность, большое количество нового жилья и развитая инфраструктура.

Кроме того, эксперты выявили, что параметры квартир, которые выбирают арендаторы в центральной части города, отличаются от данных по всей Москве. Например, в центре города очень востребованы квартиры, в которых 4 и более комнат, в отличие от всего рынка московской аренды, где доля реализованного крупногабаритного жилья существенно ниже, чем по другим сегментам (около 15%).

Инфографика: "Домклик"

Также наиболее востребованный сегмент – трехкомнатные квартиры. Согласно данным "Домклик", около трети реализованных объявлений в центральных районах приходится на такие квартиры.

В свою очередь, востребованность одно- и двухкомнатных квартир в центре города существенно ниже, чем в среднем по Москве. Например, в районах Арбат, Замоскворечье, Мещанском суммарная доля однокомнатных и двухкомнатных квартир ниже доли трехкомнатных квартир.

Аналитики "Домклик" отмечают, что такие различия в спросе вызваны не только разницей в доходах арендаторов, но и структурой предложения в центральной части Москвы: в центральных районах объем предложения крупногабаритного жилья больше и разнообразнее по сравнению с малогабаритными квартирами.

Ранее эксперт пояснил, почему россияне покупают квартиры с маленькой площадью. По его словам, это связано с расширением уже имеющийся жилплощади, а доля таких квартир на рынке составляет меньше сотой процента. Эксперт также напомнил, что по законодательству помещения менее 33 квадратных метров не могут считаться жилыми.