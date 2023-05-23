Эксперт оценил перспективы строительства деревянных многоэтажек в РФ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Вопрос того, как будет поддерживаться состояние деревянных новостроек и кто этим будет заниматься, все еще остается открытым. Так эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута прокомментировал намерение Минстроя внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей.

"Россиян, безусловно, нужно будет привлекать ипотечными программами, которые, скорее всего, будут отличаться от базовых программ – иначе говоря, такие дома будут дешевле, поскольку это пилотный проект. Я полагаю, в первую очередь его запустят в регионах, поскольку там такое домостроение более развито", – отметил он в эфире радио КП.

Вместе с этим эксперт рассказал, что новые дома строители будут возводить из клееного бруса. Кроме того, они будут наносить специальный материал, который придаст зданиям пожароустойчивость.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ планирует внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей. Уже к концу этого года ведомство внесет изменения в нормативы.

В министерстве отметили, что объекты из деревянных панелей имеют преимущество перед железобетонными в высокой скорости строительства и энергоэффективности. Подобные здания можно возводить в практически любых климатических условиях России, считают в ведомстве.