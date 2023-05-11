Эксперты рассказали о прогнозируемом изменении цен на рынке недвижимости

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В апреле риелторы зафиксировали рост цен на вторичную недвижимость. Тем не менее ценовой коридор может сохраниться с изменением до 5% в зависимости от ликвидности недвижимости, отметил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, сообщает Life.ru.

"Причина такой динамики спроса – политическая ситуация в стране и ее стабилизация", – объяснил он.

На данный момент граждане уже смогли адаптироваться и пришли к выводу, что им необходимо улучшать жилищные условия. Это и привело к росту спроса на рынке вторичного жилья, отметил эксперт.

По его словам, рост спроса может стимулировать продавцов поднять цены на ликвидные объекты, но это только частично компенсирует фактор сезонного спада активности на рынке многоквартирных домов летом.

На первичном рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) Лазовский прогнозирует подорожание объектов до 20%. Причиной этого является запоздалая реакция рынка на стоимость строительных материалов, которые производятся в том числе с применением импортных ресурсов.

Еще одной причиной он назвал ослабление рубля. Пока что некоторые застройщики еще используют материал из старых закупок, но во втором квартале этого года все может измениться.

"До отмены околонулевых ставок для многих покупателей дешевая ипотека была одним из немногих отличий новостроек от вторичной недвижимости. После ее отмены целый ряд покупателей, сравнив все факторы, перенесли свое внимание на более доступный вторичный рынок", – отметил Лазовский.

Из-за выросшего спроса на вторичное жилье стоимость квартир снизилась, а в некоторых городах РФ стала ниже стоимости жилья в новостройках. Помимо этого, при покупке вторички покупатели могут попробовать договориться о скидке в 10–20%, рассказала директор по связям с общественностью ГК "Садовое кольцо" Елена Мацинова.

Спрос на вторичное жилье не должен никак отразиться на первичном рынке, считает она. Если застройщики не найдут альтернативу околонулевой ставке, то спрос на вторичку продолжит расти, что приведет к остановке падения цен.

"Вторичный рынок недвижимости привлекает наличием торга, а также возможностью получить ключи сразу после покупки. Однако такое бюджетное приобретение в будущем может откликнуться скрытыми проблемами", – рассказал управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

Он добавил, что люди, которые решили приобрести недорогое жилье, могут столкнуться с рядом проблем, например с неправильными документами или неуказанной перепланировкой, которая была сделана незаконно.

Коммерческий директор компании VIRA Ольга Кирилловых отметила, что первичный рынок неординарен и предложения меняются в зависимости от города и региона.

По ее словам, в данный момент цены на квартиры в жилых комплексах постепенно начали дорожать, а банки обсуждают повышение ипотечных ставок. При этом и спрос на инвестиционные квартиры остается неизменным.

"К сожалению для застройщиков, ажиотажа на рынке жилья нет. Наоборот, хотя спрос несколько и восстановился, но его недостаточно для текущего объема строительства. Объем заявленных проектов в стадии строительства составляет примерно 100 миллионов квадратных метров", – сказал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Для того чтобы продать все эти площади, необходим платежеспособный спрос, объяснил эксперт.

Он отметил, что апрель прошлого года был одним из самых неудачных месяцев для рынка недвижимости, так как люди неохотно заключали новые договора. Начало 2023 года в том числе не демонстрировало положительной динамики.

Некоторое восстановление спроса в апреле является не ажиотажным, а инерционным и связанным со стабилизацией цен на рынке, подчеркнул Преображенский. Цены на жилье не имеют как таковой тенденции к снижению, резюмировал он.

Ранее специалисты рассказали, что больше всего стоимость столичных квартир в новостройках увеличилась в Сокольниках – 88,4%, в Бутырском районе – на 44,8%, в районах Богородское – 38,4% и Южное Медведково – 35%.



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