Донской район стал местом с наибольшим сокращением предложения жилья в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем предложения на первичном рынке жилья в Москве за последний год больше всего сократился в Донском районе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ данных риэлторского агентства Est-a-Tet.

Донской не единственный столичный район, где за последний год резко сократился объем предложения жилья на первичном рынке. Схожую динамику зафиксировали в районах Тимирязевском и Соколиная Гора.

Так, аналитики выяснили, что в апреле объем экспозиции в Донском районе составил 815 квадратных метров. Это на 89,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

"Второе место досталось Тимирязевскому району с сокращением на 81,4%, до 1,62 тысячи "квадратов". Тройку лидеров замкнула Соколиная Гора – минус 73,8%, до 4,2 тысячи "квадратов", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства заявили, что с начала этого года в Москве были введены в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. Из них 2,1 миллиона квадратных метров являются жильем.

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