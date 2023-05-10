Число сделок по продаже квартир по договоренности снизилось на 10% в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество сделок по продаже квартир по доверенности, без продавца, на данный момент снизилось на 10% в столице. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов "ИНКОМ-Недвижимость".

"В настоящее время на такие сделки приходится около 10% (9–11%). Все, кому нужно было срочно продать жилье через доверенное лицо, уже это сделали", – отметила юрисконсульт офиса "Академическое" компании Наталья Киселева.

По ее словам, доля продаж в нынешнее время в два раза превышает стандартный для вторичного рынка показатель.

Прошлой осенью число вторичной недвижимости, которую намеревались продать по договоренности, выросло в 3,4 раза относительно фондовых значений и с 5 до 17% в общем объеме, сказала она.

Киселева уточнила, что речь идет о сделках, которые были подтверждены российскими и зарубежными нотариусами, а также заверенные в консульском отделе посольства РФ за рубежом.

Согласно данным компании, 50% покупателей предпочитают не заключать подобные сделки из-за риска, который может проявиться в последствии.

Ранее сообщалось, что спрос на апартаменты в столице вырос в апреле в 2 раза. Большая часть продаж осуществлялась в комфорт-классе (54%), второе место занимает бизнес-класс (37,5%).

Следующими идут апартаменты премиум-класса: несмотря на долю в 8,5%, за месяц спрос на подобный формат вырос в 3 раза. В структуре спроса продолжают лидировать малоформатные лоты, отметили аналитики.



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