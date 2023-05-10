Названы столичные районы с подорожавшими новостройками

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Больше всего стоимость квартир в новостройках увеличилась в Сокольниках. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию агентства недвижимости Est-a-Tet.

Специалисты отмечают, что стоимость квадратного метра в этом районе увеличилась за год на 88,4% и остановилась на уровне 538,6 тысячи рублей. Такую динамику можно объяснить тем, что были обустроены квартиры премиального сегмента, утверждают в агентстве.

По данным аналитиков, Бутырский район также отличился подорожавшей недвижимостью. Цена здесь выросла на 44,8%. В свою очередь, третье место занимает район Лианозово, в котором прирост составил 41,5%. Увеличение стоимости также было отмечено в районах Богородское (38,4%) и Южное Медведково (35%).

Ранее сообщалось, что спрос на апартаменты в столице вырос в апреле в два раза. Большая часть продаж осуществлялась в комфорт-классе (54%), второе место занимает бизнес-класс (37,5%).

Следующими идут апартаменты премиум-класса: несмотря на долю в 8,5%, за месяц спрос на подобный формат вырос в три раза. В структуре спроса продолжают лидировать малоформатные лоты, отметили аналитики.



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