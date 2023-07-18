Риелторы дали прогноз по ценам на жилье в России

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Риелторы считают, что существенных изменений на рынке новостроек и вторички в третьем квартале 2023 года не будет. Об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов, который провел сервис "Домклик".

В исследовании приняли участие почти 2 тысячи риелторов из крупнейших регионов России. Полученные данные сравнили с результатами аналогичного опроса, проведенного во втором квартале.

Как показал опрос сервиса "Домклик", большинство риелторов (39,5%) уверены, что в третьем квартале 2023 года заметных изменений со сделками за наличные не будет (в марте их доля была выше – 44,7%). При этом почти каждый четвертый опрошенный (24,41%) считает, что желающих купить жилье за собственные средства станет меньше и спрос упадет больше чем на 5%. А 15,07% уверены, что спрос упадет меньше чем на 5%. Примерно по 10% опрошенных выразили мнение, что спрос может значительно повыситься (больше 5%) или немного увеличиться (меньше 5%).

Инфографика: "Домклик"

Что касается стоимости новостроек в третьем квартале, то, согласно опросу, 37,9% экспертов считают, что цены в третьем квартале вырастут: 14,45% опрошенных заявили о росте более чем на 5%, а 23,49% респондентов – менее чем на 5%. Как пояснили в сервисе "Домклик", сейчас доля специалистов, которые заявили о возможном снижении цен, значительно ниже, чем во втором квартале года. В целом 36,4% риелторов не ждут значимых изменений в стоимости жилья.

Инфографика: "Домклик"

Однако на вторичном рынке риелторы не прогнозируют изменение цен – 31% опрошенных ожидают как рост стоимости, так и ее стабилизацию. Кроме того, 37,21% респондентов заявили, что цена может снизиться, а 31,15% экспертов считают, что вторичка подорожает.

Инфографика: "Домклик"

Опрос также показал, что около половины опрошенных (47,7%) считают, что количество объявлений о продаже будет расти, примерно треть (36,7%), что значительных изменений не будет. И лишь 15,55% (в марте их было 14%) считают, что выставленных на продажу объектов будет меньше.

Инфографика: "Домклик"



Ранее сообщалось, что разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в РФ вырос до 40% в I квартале 2023 года, в 2019 году он составлял 9%. В Центробанке считают, что установка высоких цен на первичном рынке жилья, действие льготных ипотечных программ и рискованные акции от застройщиков и банков в 2022 году привели к большому разрыву цен на рынке.