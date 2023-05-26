Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в РФ вырос до 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Разница между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости в РФ увеличилась до 40% в I квартале 2023 года, в 2019 году она составляла 9%. Об этом сообщает Центробанк РФ в обзоре финансовой стабильности.

В регуляторе считают, что установка высоких цен на первичном рынке жилья, действие льготных ипотечных программ и рискованные акции от застройщиков и банков в 2022 году привели к большому разрыву цен на рынке.

В некоторых регионах РФ разница существенно выше, отметили в ЦБ РФ. Например, в Пензенской и Астраханской областях она превысила 50% за тот же период.

Большая разница между ценами на первичное и вторичное жилье говорит о том, что залоги банков по кредитам на приобретение жилья, находящегося в стадии постройки, могут иметь завышенную стоимость, считают аналитики ЦБ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок. По ее словам, широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но позже их нужно закрывать и переходить к адресным программам.

