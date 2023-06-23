Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бибирево, Южное Бутово и Митино вошли в тройку лидеров среди районов Москвы с самыми дешевыми новостройками по средней цене квадратного метра, сообщают аналитики сервиса "Домклик". Данные основаны на анализе витрины объявлений по продаже недвижимости.

Самые бюджетные предложения по продаже первичного жилья представлены в Бибиреве, где стоимость квадратного метра составляет 176,5 тысячи рублей. На втором месте – Южное Бутово (179,6 тысячи рублей), на третьем – Митино (187,6 тысячи рублей). Кроме того, в первую пятерку районов Москвы с самыми дешевыми новостройками также вошли Молжаниновский район (197,6 тысячи рублей) и Кунцево (224,4 тысячи рублей).

Инфографика: "Домклик"

"Самую низкую стоимость строящегося жилья в Москве мы зафиксировали в районах Бибирево, Южное Бутово и Митино. Цена квадратного метра на новостройки в этих районах составляет в районе 180 тысяч рублей, а минимальная стоимость квартиры – от 4 миллионов рублей. Для сравнения стоимость квартир в новостройках, расположенных в центральных районах Москвы, достигает 2,5 миллиона рублей за квадратный метр", – отмечают в сервисе "Домклик".

Помимо расстояния до центра и близости метро, по мнению аналитиков сервиса "Домклик", на стоимость жилья в новостройках могут влиять количество объектов социнфраструктуры в районе, парковочных мест во дворах, а также наличие рядом аэропорта, автомобильных и железных дорог.

Ранее сообщалось, что столичные районы Пресненский, Тверской и Хамовники являются одними из наиболее популярных локаций для долгосрочной аренды жилья. Стоимость аренды в этих районах в 1,5–2 раза превышает среднее значение по Москве. В список лидеров также вошли районы Раменки, Хорошёвский и Хорошёво-Мнёвники, где стоимость аренды примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по Москве.