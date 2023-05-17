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10:04

Экономика

Новостройки премиум-класса за год подорожали в Москве на 23,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новостройки премиум-класса за год подорожали в Москве на 23,5%. Теперь средняя стоимость жилья составляет 87,7 миллиона рублей, сообщает газета "Известия".

На первичном рынке в старых границах Москвы количество предложений такого жилья увеличилось в два раза и составило 223 тысячи квадратных метров и 2,1 тысячи квартир.

"За год больше всего средняя цена квартиры выросла в ЗАО – на 29,6%", – рассказала управляющий директор компании "Бон Тон" Валерия Цветкова.

Она объяснила, что это произошло за счет увеличения строительной готовности проектов. На сегодняшний день доля предложения на заключительной стадии выросла на 53%. Год назад доля предложения составляла 11,5%, сейчас – 64,4%. Кроме того, увеличилась площадь продаваемых квартир на 8,4%, с 92 до 100 "квадратов".

По словам Цветковой, самым доступным округом столицы по стоимость 1 квадратного метра в новостройках стал Северо-Восточный. Там покупателям 1 "квадрат" при средней стоимости квартиры 27,1 миллиона рублей обойдется в 432,9 тысячи рублей. Самый дорогой округ – ЦАО. При цене квартиры 105,6 миллиона рублей стоимость 1 квадратного метра жилья составляет 880,3 тысячи рублей.

Эксперт добавила, что в дальнейшем на динамику стоимости квартир премиум-класса будет влиять несколько факторов, среди которых рост стадии строительной готовности, реализация части проектов с различными видами отделки и сравнительно небольшое количество жилья премиум-класса на рынке по отношению к увеличившемуся спросу.

Она считает, что снижения стоимости квартир премиум-класса не будет. В ближайшем будущем цены сохранятся на прежнем уровне.

"При этом рост цен будет происходить за счет строительной готовности и предложений по различным дополнительным опциям", – заключила Цветкова.

Ранее в Росреестре сообщили, что продажи вторичного жилья в Москве сократились за четыре месяца 2023 года на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В ведомстве добавили, что в столице в апреле этого года зарегистрировали 14 955 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. В марте было зафиксировано 14 782 перехода прав.

Уточняется, что показатель перехода прав в апреле этого года вырос на 31,2% по отношению к апрелю 2022 года, тогда было совершено 11 395 переходов прав.

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