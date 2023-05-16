Продажи вторичного жилья в Москве сократились на 8% за четыре месяца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Продажи вторичного жилья в Москве сократились за четыре месяца 2023 года на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росреестра.

"Всего за 4 месяца текущего года оформлено 48 099 переходов прав. Снижение к 2022 и 2021 году составило 8,1%, 52 345 и 52 349 соответственно", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, в Москве в апреле этого года зарегистрировали 14 955 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. В марте было зафиксировано 14 782 перехода прав.

Уточняется, что показатель перехода прав в апреле этого года вырос на 31,2% по отношению к апрелю 2022 года, тогда было совершено 11 395 переходов прав.

Ранее сообщалось, что в апреле риелторы зафиксировали рост цен на вторичную недвижимость. Тем не менее ценовой коридор может сохраниться с изменением до 5% в зависимости от ликвидности недвижимости.

Из-за выросшего спроса на вторичное жилье стоимость квартир снизилась, а в некоторых городах РФ стала ниже стоимости жилья в новостройках. Помимо этого, при покупке вторички покупатели могут попробовать договориться о скидке в 10–20%.

