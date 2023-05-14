Аналитики рассказали о городах РФ с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самый большой рост средней цены квадратного метра в апреле был зафиксирован в Омске (3,7%) и в Челябинске (3,3%). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследования федеральной компании "Этажи".

Как отметил ведущий аналитик компании Александр Иванов, за последние несколько месяцев активность покупателей заметно повысилась в РФ, а объем предложения все еще находится на минимальном уровне.

"В итоге в части крупных городов средняя стоимость квадратного метра за предыдущий месяц существенно подросла", – объяснил он.

В сравнении с маем прошлого года, стоимость одного квадратного метра во вторичных квартирах выросла на 3,7%, в апреле рост составил 0,5%, уточнил Иванов.

Согласно данным от аналитиков компании, наибольший рост стоимости вторичного жилья за прошедший месяц был замечен в Омске (3,7%), Челябинске (3,3%), Екатеринбурге (2,8%), Самаре (2,4%), Ростове-на-Дону (2,2%), Казани (1,8%), Краснодаре (1,7%), Перми и Красноярске (1,6%) и в Новосибирске (1,2%).

В столице стоимость квадратного метра вторичного жилья повысилась на 0,4%, в Санкт-Петербурге она снизилась на 0,1%, отметили эксперты.

"В целом в большинстве крупных городов отмечается положительная динамика цен на вторичное жилье, в малых еще сохраняется тренд на коррекцию", – резюмировал Иванов.

Ранее риэлторы рассказали об изменениях цен на рынке недвижимости. По словам владельца строительной компании "Дом Лазовского" Максима Лазовского, на первичном рынке подорожание объектов может достигнуть 20%.

Он также отметил, что из-за выросшего спроса на вторичное жилье, стоимость квартир снизилась, а в некоторых городах РФ стала ниже стоимости жилья в новостройках.



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