Рекордное число ипотечных сделок зафиксировали в Москве за пять месяцев 2023 года

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С января по май этого года в Москве зарегистрировали 51,6 тысячи договоров ипотечного кредитования. Это на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордным показателем за все годы наблюдений, сообщает пресс-служба Росреестра.

Причем если брать отдельно май, то этом в месяце год к году количество сделок увеличилось почти вдвое – с 5,9 до 11,7 тысячи. А с апреля по май текущего года рост составил только 0,2%.

"За месяц [май] в столице зарегистрировано 11,7 тысячи ипотечных сделок. <...> К предыдущему месяцу зафиксирован небольшой прирост на 24 договора, хотя за последние пять лет май всегда уступал апрелю", – отметил глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Ранее Центробанк РФ сообщил о достижении в РФ рекордного разрыва в ценах на первичную и вторичную недвижимость. Он составил 40%, тогда как еще четыре года назад не превышал показателя в 9%.

