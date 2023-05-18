В Москве в 1,7 раза увеличилось число сделок с недвижимостью в новостройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В апреле этого года число сделок с жилыми и нежилыми помещениями в Москве составило 15,5 тысячи, что на 66,7% больше аналогичного показателя прошлого года и 19,11% больше мартовского. Это следует из отчета столичного управления Росреестра.

Наибольший рост был зафиксирован в сегменте жилья, приобретенного по договорам долевого участия, – 81,4% по сравнению с апрелем прошлого года. Всего в прошлом месяце ведомство зафиксировало 9,47 тысячи таких сделок. При этом по отношению к марту их объем вырос всего на 1%.

Что касается рынка нежилой недвижимости, то в апреле с ней было зафиксировано порядка 6 тысяч сделок. Это на 65,9% больше, чем в марте, и на 47,9% больше, чем в прошлом апреле.

Тем не менее в масштабе первых четырех месяцев объем сделок с новым жильем, наоборот, уменьшился и составил 44 тысячи. Годом ранее было зафиксировано 47,8 тысячи сделок, что на 8,1% больше, чем сейчас.

Ранее стало известно, что продажи вторичного жилья в Москве с января по март 2023 года сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего было оформлено 48 099 переходов прав.

