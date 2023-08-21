Больше половины россиян заявили, что хотя бы раз снимали квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больше половины россиян (63%) хотя бы раз жили в съемной квартире. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "Росгосстрах".

Продолжают жить в арендной недвижимости 25% респондентов. Большинство при этом предпочитает снимать однокомнатную квартиру. Таких оказалось 58%. Двух- и трехкомнатные квартиры выбирают 25% россиян, а студии – только 6%.

Одной из самых популярных причин выбора в пользу арендного жилья оказалось нежелание быть привязанным к одному месту. Так ответили 57% опрошенных. На отсутствие денег на собственную квартиру указали 10% респондентов, а еще 13% объяснили свое решение тем, что "работа требует постоянных переездов". Тем не менее 64% жителей РФ уверены, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать квартиру.

Среди основных факторов, на которые обращают внимание россияне при выборе съемной квартиры, оказалась стоимость последней (33%), ее расположение (25%), удаленность от места работы или учебы (24%), качество ремонта и развитость транспортной инфраструктуры. Многие при этом отмечают, что найти хорошую квартиру для аренды сейчас достаточно трудно.

Ранее стало известно, что больше половины жителей России хотели бы переехать в другой город. Порядка трети, или 31%, рассматривают города ближе к морю. А в более крупные и развитые населенные пункты стремятся 25% респондентов. Только 13% опрошенных россиян планируют переезд в Москву и Санкт-Петербург.

