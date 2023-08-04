Треть россиян назвали города Кавказских Минеральных Вод наиболее подходящими для ЗОЖ

Фото: depositphotos/rybak.53.mail.ru

Треть россиян, 32%, назвали города Кавказских Минеральных Вод наиболее подходящими для поддержки здорового образа жизни. На втором месте они выделили Сочи, а на третью позицию поставили Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы и персонала "Работа.ру".

Так, 12% опрошенных указали Калининград, 11 респондентов проголосовали за Краснодар и Санкт-Петербург. По данным исследования, 7% россиян подчеркнули Казань. В частности, в топ городов попали Владивосток (6%), Ростов-на-Дону (4%) и Нижний Новгород (4%).

Критерии выбора состояли из мест для прогулов и троп здоровья (55%), наличия деревьев и зелени (53%) и влажности климата (51%).

На свежий воздух внимание обратили 47% опрошенных, возможность питаться здоровой едой отметили 41% участников опроса, число мест для спорта выделили 36%.

В опросе были задействованы 3 400 человек со всей страны.

Ранее Росреестр сообщал, что москвичи скупают недвижимость в регионах. В ведомстве зарегистрировали 97 тысяч заявлений на оформление сделок по квартирам с января по июнь 2023 года, что в 3,5 раза больше, чем за такой же период в 2022 году. При этом снять квартиру в Москве стало сложнее. Эксперты рынка отмечают, что спрос на аренду в столице вырос на 20%, особенно – на квартиры в новостройках и жилье с хорошим ремонтом.

"Доктор 24": эксперт рассказала, как сидячий образ жизни влияет на здоровье