Кабмин рассматривает предложение МВД о прописке граждан в апартаментах

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Правительство РФ изучает предложение МВД, разрешающее регистрацию граждан в нежилых помещениях, таких как апартаменты. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, сообщает ТАСС.

Член общественного совета при Минстрое Мария Перевощикова сообщила, что МВД подготовило законопроект, позволяющий оформлять прописку в апартаментах, и направило его на рассмотрение Григоренко. В аппарате вице-премьера подтвердили получение инициативы и сообщили, что на данный момент она рассматривается.

Если инициатива будет одобрена, она может упростить правовой статус апартаментов, которые сейчас классифицируются как нежилая недвижимость, что ограничивает возможности их владельцев в оформлении постоянной регистрации.

Ранее россиянам назвали главные минусы апартаментов. Юрист, член Гильдии риелторов столицы Алла Георгиева заявила, что к ним относятся большие налоги и траты на ЖКУ, отсутствие постоянной прописки, неработающий закон о тишине и невозможность взять "Семейную ипотеку". Кроме того, при их покупке нельзя использовать материнский капитал и другие программы государственной поддержки.