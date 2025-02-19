"Мой район. Новости": Центр женского здоровья появится в Теплом Стане

В Теплом Стане появится Центр женского здоровья. Его оснастят самым современным оборудованием, а прием будут вести не только акушеры-гинекологи, но и узкие специалисты.

Фактически центр придет на смену устаревшей женской консультации. Сейчас в здании меняют кровлю, монтируют лифты и сооружают входные группы. Открыть новый центр планируют уже к концу этого года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".