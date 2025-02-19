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19 февраля, 07:30

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"Мой район. Новости": Центр женского здоровья появится в Теплом Стане

"Мой район. Новости": Центр женского здоровья появится в Теплом Стане

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В Теплом Стане появится Центр женского здоровья. Его оснастят самым современным оборудованием, а прием будут вести не только акушеры-гинекологи, но и узкие специалисты.

Фактически центр придет на смену устаревшей женской консультации. Сейчас в здании меняют кровлю, монтируют лифты и сооружают входные группы. Открыть новый центр планируют уже к концу этого года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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