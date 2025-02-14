Врачи в Москве спасли девочку с тяжелейшим воспалением легких

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалось спасти четырехлетнюю девочку с тяжелейшей формой пневмонии, рассказали в телеграм-канале Депздрава Москвы.

Ребенок поступил в больницу из региона России. По словам матери, девочка заболела в конце декабря. У нее была высокая температура, которая доходила до 39,5 градуса, а также кашель и насморк.

Местные медики госпитализировали ребенка, выявив у нее сначала признаки пневмонии, а позднее – абсцесс. После этого ее отправили в отделение реанимации. В ходе телемедицинской консультации с клиникой доктора Рошаля было решено срочно перевезти ребенка в столицу.

"Если посмотреть на КТ, то видно, что абсцесс занимал больше половины объема легочной ткани. Он очень быстро развился до больших размеров. Да, дети наши болеют часто, но развитие деструктивной пневмонии – это нетривиальный случай, особенно сегодня, при развитых технологиях, методах диагностики и фармакологии", – поделилась заведующая эндоскопическим отделением НИИ Анастасия Харитонова.

Группа хирургов, анестезиологов, эндоскопистов и рентгенологов провела под общим обезболиванием бронхоскопию, а также наружное дренирование, благодаря которому удалось откачать из абсцесса более 100 миллилитров гнойной жидкости. После медики установили бронхообтуратор.

Всего лечение ребенка продолжалось почти три недели. Сейчас девочку уже выписали домой, она чувствует себя хорошо.

"Стоит напомнить, что сейчас наблюдается сезонный пик пневмоний, поэтому родителям нужно очень внимательно относиться к симптомам заболевания у детей", – заключили в НИИ.

Ранее врачи Можайской больницы спасли семилетнюю девочку, которая во время игры случайно проглотила двухрублевую монету. Ребенок поступил в медучреждение с жалобой на дискомфорт в животе.

В результате обследования выяснилось, что в желудке девочки присутствует круглый металлический предмет. С помощью специального оборудования врачи вытащили монету.