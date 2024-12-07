Детский хоспис "Дом с маяком" опекает 800 пациентов с тяжелыми и неизлечимыми болезнями

Под опекой детского хосписа "Дом с маяком" находится 800 пациентов с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. Маленьких пациентов поддерживают волонтеры.

Они помогают организовывать мастер-классы, концерты и спектакли для детей, а также проводят дни красоты для их мам. Кроме того, волонтеры ухаживают за территорией хосписа, играют с детьми и доставляют медицинское оборудование.

Однако перед этим они должны проходить обучение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

