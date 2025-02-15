"Мой район. Новости": новый онкологический центр в Сколково готовится к открытию

В Сколково завершается строительство нового комплекса онкологической больницы № 62. Совсем скоро он примет первых пациентов. Благодаря современному оборудованию диагностика и все этапы лечения будут проходить в одном месте.

Комплекс включает два корпуса – амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный, соединенные комфортным переходом. Врачи смогут использовать передовые технологии, включая МРТ, КТ, рентген-аппараты и 3D-моделирование. В новом центре оборудуют 18 операционных.

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