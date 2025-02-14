Горожане предложили 3,7 тыс идей по развитию рыбных рынков "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Горожане предложили свыше 3,7 тысячи идей по развитию рыбных рынков "Москва – на волне" на платформе "Город идей". Для их реализации эксперты и пользователи выбрали 102 заявки, сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

"В их числе – проведение онлайн-трансляций кулинарных мастер-классов, запуск сервиса доставки, публикация советов о том, как выбирать морепродукты. Кроме того, в рамках еженедельных акций горожане хотели бы пробовать рыбные блюда разных регионов России и стран мира", – подчеркнула заммэра Наталья Сергунина.

Также москвичи предложили провести конкурс на лучший короткометражный фильм о рыбных рынках. Кроме того, событийную программу могут дополнить лекциями, экскурсиями, квестами и играми для детей. Среди идей жителей столицы для соцсетей – проведение интервью с поставщиками товаров, создание электронной витрины и размещение афиши мероприятий. Вместе с тем горожане хотели бы получить возможность купить подарочные наборы из деликатесов и получить скидку в день рождения.

В Москве открыты два рыбных рынка в Косино-Ухтомском и Митине. Там можно купить сезонную треску, минтай, скумбрию, каспийскую кильку и балтийскую сельдь.

Всего за 2024 год рынки посетили более 1,5 миллиона человек. Горожане приобрели свыше 1 тысячи тонн продукции.

