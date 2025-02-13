Более 360 бесплатных экскурсий проведут в Москве в честь Всемирного дня гида

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 360 бесплатных экскурсий по историческим и современным достопримечательностям столицы проведут в рамках пятой культурно-просветительской акции "Московские истории", приуроченной ко Всемирному дню гида. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В этот раз в программу вошло 126 локаций – музеи, парки, старинные особняки, экоцентры и промышленные предприятия", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства города.

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ гости узнают об истории космических и воздушных путешествий, а в кинотеатре "Тула" – о хранении фильмов и работе фильмотекарей.

В свою очередь, резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" покажут производство продуктов спортивного питания и продемонстрируют процесс создания композитных материалов.

В рамках экскурсии по арт-кварталу Нагорного района Москвы посетители смогут увидеть 11 уникальных мозаичных работ, а также узнать, как возникли первые мозаичные композиции на зданиях столицы и какую роль в их создании сыграли местные жители.

Вместе с тем в Киностудии имени М. Горького участникам подготовили на обзор подлинные костюмы персонажей таких фильмов, как "Герой нашего времени" и "Морозко", а также технику, с помощью которой снимали эти картины.

Любителей биологии ждут в экоцентре "Музей природы". Их познакомят с флорой и фауной Москвы и Подмосковья и интересными фактами из жизни обитателей природных территорий.

Все мероприятия пройдут с 21 по 23 февраля. Записаться на них можно до 15 февраля в турсервисе Russpass.

Между тем горожан приглашают посетить и новую ночную экскурсию, которая пройдет в столичном метрополитене с 21 на 22 февраля. Участники побывают в электродепо "Измайлово" и узнают, как устроена работа подземки ночью.

Кроме того, гости смогут прокатиться на историческом поезде по специальному маршруту и увидеть знаковые станции Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также насладиться видами ночного города с метромоста.

