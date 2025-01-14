В Москве выбраны участники седьмого сезона проекта "Музыка в метро"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве выбрали участников седьмого сезона проекта "Музыка в метро". Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Победители отбора будут радовать пассажиров своим творчеством в течение всего 2025 года.

"Поздравляем победителей – участников 7-го сезона проекта "Музыка в метро". Желаем артистам ярких выступлений, а пассажирам – положительных эмоций во время поездок", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, в ближайшее время станут известны победители нового проекта "Станция талантов". Участники получат возможность выступить на станциях московского метро вместе со звездными наставниками.

Между тем в столичном метро работают более 50 площадок для выставок и концертов. Так, в Москве действует проект "Искусство в метро". Он дает художникам уникальную возможность писать картины непосредственно на станциях. Также на станциях метрополитена проводятся концерты.