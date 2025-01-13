Посвященный Вологодской области поезд запущен в метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метро запустили поезд, посвященный Вологодской области. Он будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в прошлом году на линии метро вышли три тематических состава, которые рассказывали о российских регионах. По поручению Сергея Собянина поездки в метрополитене становятся не только комфортными и быстрыми, но и познавательными, подчеркнул он.

Пассажиры нового поезда могут познакомиться как с небольшими городами региона, так и с его столицей – Вологдой. Москвичи и туристы узнают об исторических местах и достопримечательностях области, например о Доме моды Деда Мороза в Великом Устюге. Также часть оформления состава посвящена вологодскому Музею кружева и тотемскому барокко.

Между тем в 2025 году в Москве будет курсировать новый поезд с уникальным дизайном, который создадут участники проекта "Искусство в метро". Художники смогут представить свои работы также и на станциях Московского метрополитена. Отбор участников пройдет 16 января.