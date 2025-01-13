В московском метро появится новый тематический поезд

В этом году в столице начнет курсировать новый поезд с уникальным дизайном, который создадут участники проекта "Искусство в метро". Этот проект стартовал весной прошлого года и уже объединил более 200 художников.

Творцы могут представить свои работы на станциях метро, а пассажиры – насладиться искусством прямо в подземке. Отбор участников второго сезона пройдет 16 января. Подать заявку на участие можно на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.