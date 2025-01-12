17 самолетов ушли на запасной аэродром в Москву вместо Пулково

17 самолетов, летевших в Санкт-Петербург, сегодня ушли в Москву в качестве запасного аэродрома. В северной столице из-за снежного циклона пришлось закрывать аэропорт Пулково.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, ограничения нужны были для проверки состояния взлетно-посадочных полос. Всего в Пулково были задержаны около 50-ти рейсов. Около 30 ушли на запасные аэродромы.

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