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12 января, 21:15

Транспорт

17 самолетов ушли на запасной аэродром в Москву вместо Пулково

17 самолетов ушли на запасной аэродром в Москву вместо Пулково

17 самолетов ушли в Москву из-за ограничений в аэропорту Пулково

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17 самолетов, летевших в Санкт-Петербург, сегодня ушли в Москву в качестве запасного аэродрома. В северной столице из-за снежного циклона пришлось закрывать аэропорт Пулково.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, ограничения нужны были для проверки состояния взлетно-посадочных полос. Всего в Пулково были задержаны около 50-ти рейсов. Около 30 ушли на запасные аэродромы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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