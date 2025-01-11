Прокуратура начала проверку из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково

Фото: 123RF/dushlik

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета авиакомпании UTair, следующего рейсом ЮТ-715 по маршруту "Москва – Дубай". Об этом сообщается в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что лайнер сел по технической причине. При этом сама посадка прошла благополучно.

Представители авиакомпании заявили, что борт вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости.

Ранее еще один Boeing 737 компании UTair совершил вынужденную посадку во Внуково из-за технической неисправности стабилизатора правого двигателя. Самолет следовал рейсом Санкт-Петербург – Самарканд.