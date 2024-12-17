Первый поезд с полной модернизацией отечественными компонентами появился у РЖД

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

РЖД представили первый "Сапсан" с полной модернизацией отечественными компонентами, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы холдинга Ивана Колесникова.

Первый рейс нового поезда запланирован на 23 декабря. Презентация "Сапсана" прошла на Белорусском вокзале в Москве.

Перевозчик уже заявлял, что в обновленном поезде будут приватные зоны, где можно проводить деловые встречи. Для родителей с детьми в вагоне № 10 появятся игровые зоны, а в вагоне бизнес-класса – новые кресла.

Кроме того, в вагонах экономкласса на всех посадочных местах предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов. В вагоне-бистро появятся новые обеденные столы, оснащенные функцией беспроводной зарядки для мобильных устройств. Также были обновлены барные стойки, ковровое покрытие и чехлы на креслах.

В поезде установлено светодиодное освещение, которое можно регулировать в соответствии со временем суток.

На презентации РЖД была представлена обновленная посуда и меню вагона-бистро поезда "Сапсан" на 2025 год. В новом меню можно найти блюда из различных регионов России, а также новые десерты. Винная карта составлена при участии российских виноделов. Помимо этого, был представлен детский набор, включающий в себя детское питание и игрушку.

Между тем пассажирам поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) с 1 января 2025 года можно будет провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Во время выбора места будет указано, что рядом поедет пассажир с питомцем, а также его вид и порода. Новые правила распространяются только на питомцев мелких пород и в переноске. Крупную собаку придется перевозить по старым правилам.