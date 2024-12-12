ФПК изменит правила перевозки животных в вагонах повышенной комфортности с 1 января

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Пассажирам поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) с 1 января 2025 года можно будет провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Об этом рассказал замгендиректора ФПК Станислав Зотин, передает РИА Новости.

По его словам, во время выбора места будет указано, что рядом поедет пассажир с питомцем, а также его вид и порода.

Однако в компании уточнили, что новые правила распространяются только на питомцев мелких пород и в переноске. Крупную собаку придется перевозить по старым правилам.

"У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное", – объяснил Зотин.

Он рассказал, что это решение было принято после обращений пассажиров. Например, все вагоны в 104-м поезде Москва – Адлер повышенной комфортности. И владельцы животных были вынуждены в таком поезде выкупать все места в купе ради одной кошки, отметил замглавы ФПК. Он подчеркнул, что на фоне дефицита мест, подобное решение поможет пассажирам с животными сэкономить, а другим – купить билет.

По данным компании, при выкупе всех мест в купе с января надо будет оформлять билет на животное, он будет бесплатным. Однако раньше при выкупе целого купе оформления перевозочный билет не нужен был

Вагон повышенной комфортности включает четыре места. В его стоимость включено питание, постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе находятся телевизор, розетки 220В, система кондиционирования и другие предметы удобства.

Между тем министерство транспорта России обсуждает возможность введения круглогодичной 50% скидки для проезда в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет. На сегодняшний день появилось общее понимание о необходимости такого нововведения. В ведомстве считают несправедливым действие скидки только в период с сентября по май.

