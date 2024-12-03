РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах

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РЖД призвали перед введением запрета спиртного в поездах дальнего следования собрать все позиции экспертов по данному вопросу, а уже потом вести дискуссии на этот счет. Такое мнение выразил замгендиректора компании Иван Колесников, передает РИА Новости.

По словам Колесникова, нужно ответить на вопросы, которые поставят законодатели, а уже потом определиться с решением.

"Всегда есть вариативность этого решения", – уточнил замглавы РЖД.

Колесников также заявил, что компания не вернет разрешение курить в поездах и изучит инициативу о штрафах за нарушение этого правила. Он отметил, что в вопросе штрафов нужно проанализировать практику других стран.

Ранее законопроект, который предлагает повысить размер штрафов за курение табака и распитие алкоголя на отдельных территориях, включая объекты транспорта, был внесен в ГД группой депутатов и сенатором Сергеем Михайловым. Штраф за подобные деяния оценивается от 500 до 1 500 рублей, но он не пересматривался с 2013 года.

При этом ответственность за повторное нарушение запрета на курение табака и распитие спиртных напитков в КоАП РФ вовсе не установлена. Поэтому парламентарии предложили повысить штрафы до 1–3 тысяч рублей для употребления алкоголя и курение табака.

Также депутаты предложили включить в перечень мест, где нельзя употреблять алкогольные напитки, воздушные суда, поезда дальнего следования и суда, находящиеся в дальнем плавании. Кроме того, требуется обновить список объектов, где также запрещено распивать спиртное, чтобы привести его в соответствие с таким же списком, где запрещено курить табак.

