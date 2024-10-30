Ржаненков: возможность ограничения продажи алкоголя в Петербурге обсуждается

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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждают возможное ограничение продажи алкоголя, пишет РИА Новости со ссылкой на главу парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Александра Ржаненкова.

Среди ограничений, по его словам, парламентарии рассматривают ограничения во времени отпуска алкогольных напитков, а также отдаление точек продажи от социальных объектов.

Однако Ржаненков добавил, что ограничения не будут такими же жесткими, как в Вологодской области, где с 2025 года продажа алкоголя по будним дням будет разрешена с 12:00 до 14:00.



В настоящее время в Кремле нет дискуссий о введении в России сухого закона, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уверен, что сокращение времени продажи алкоголя может привести к тому, что россияне начнут покупать контрафактное спиртное.



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