Песков назвал прерогативой местных властей решение ограничить продажу алкоголя в Вологде

Фото: kremlin.ru

Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области является прерогативой местных властей, заявил в беседе с Life.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал решение местных властей продавать алкоголь всего 2 часа в день.

Губернатор региона Георгий Филимонов ранее сообщил, что продажа алкоголя по будним дням в Вологодской области будет разрешена с 12:00 до 14:00 в рамках подготовки изменения Законодательного собрания региона в 2025 году. Отмечается, что за год в регионе уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%.

Тем не менее в выходные дни, новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли, уточнил Филимонов. Также алкоголь можно будет приобретать в ресторанах, барах, гостиницах.