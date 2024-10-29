Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день

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Продажу алкоголя по будним дням в Вологодской области ограничат двумя часами, с 12:00 до 14:00, в рамках подготовки изменения Законодательного собрания региона в 2025 году. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

По словам Филимонова, за год в регионе уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. При этом 71% смертей жителей области трудоспособного возраста связаны с алкоголем, в том числе с панкреатитом, циррозом печени, а также пьяным вождением, бытовыми конфликтами.

Тем не менее в выходные дни, в новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли, уточнил глава региона. Также алкоголь можно будет приобретать в ресторанах, барах, гостиницах.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в День трезвости, 11 сентября. По его словам, запрет на продажу алкоголя в этот день может быть эффективным и имеет больше преимуществ, чем недостатков.

Депутат также отметил, что в День трезвости необходимо проводить мероприятия, направленные на разъяснение вреда алкоголя. Он подчеркнул, что важно акцентировать внимание на негативных последствиях употребления алкоголя и искать альтернативные занятия.