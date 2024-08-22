Россияне предпочитают пиво остальным алкогольным напиткам

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Пиво является самым популярным алкогольным напитком среди россиян. Его доля в общем объеме продаж составила 51% с начала 2024 года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ИТ-компании "АТОЛ".

На втором месте расположилось вино. Как уточнил собеседник агентства, в категории "алкогольные напитки" на него приходится 23% покупок. Третье место заняла водка с долей в 6%. При этом четвертое место раздели между собой джин и ром – на их долю приходится по 5% покупок.

Наибольший спрос на алкогольные напитки в текущем году был зафиксирован в июне – 18% от общего объема продаж в соответствующей категории.

"В июле было приобретено 17% товаров из группы, 14% приходится на март, 13% – на май, по 12% – на январь и апрель, 10% – на февраль, а оставшиеся 4% – на первую декаду августа", – рассказали в пресс-службе.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать алкоголь около в пределах 500 метров от пляжей. Депутат ГД Султан Хамзаев указал на большой риск для здоровья, который грозит человеку при нахождении в алкогольном опьянении на пляжах.

Он также призвал запретить продавать все виды алкогольных напитков, включая пиво, в границах территорий, которые заняты городскими парками, лесами, садами и скверами.