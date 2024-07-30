ВОЗ заявила о снижении потребления алкоголя в Европе за счет РФ

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Потребление алкоголя в Европе снизилось за счет нескольких стран, включая Россию. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), размещенном на их сайте.

В настоящий момент Европа остается самым пьющим регионом Земли с потреблением более 9 литров чистого спирта на человека старше 18 лет в год. Среднее потребление алкоголя в Европе снизилось на 10% благодаря России, Турции и Украине, где власти приняли решительные меры по "повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности", говорится в документе.

Существенного снижения уровня алкоголя на территории стран ЕС не замечено. По словам регионального советника ВОЗ по вопросам алкоголя и наркотических средств Карины Феррейры-Борхес, европейцы платят высокую цену за свое бездействие, так как алкоголь вызывает сотни тысяч заболеваний и травм.

В настоящий момент европейские мужчины выпивают почти в 4 раза больше женщин – почти 15 против 4 литров спирта в год. Всего в регионе отмечается 470 миллионов употребляющих алкоголь, к таким ВОЗ относит тех, кто за последний год хотя бы раз выпивал спиртное.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ за первые месяцы 2024 года не отмечается снижения потребления алкоголя. Он отметил, что для этого необходим системный подход, который в целом повышает приверженность населения к здоровому образу жизни.

