Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ

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В России могут постепенно ввести ограничение часов продажи алкоголя. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев, поддержав соответствующее предложение по потреблению таких напитков в Вологодской области.

"Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", – цитирует политика РИА Новости.

При этом он отметил, что не выступает в пользу идеи об оставлении временного порога продажи алкоголя в выходные дни, как есть сейчас. По мнению Хамзаева, такая мера будет стимулировать людей закупаться впрок именно в выходные дни.

"Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. "Трезвая Россия" готова оказать методическое и информационное сопровождение", – заключил депутат.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов накануне сообщил, что продажа алкоголя по будним дням в регионе будет разрешена с 12:00 до 14:00 в рамках подготовки изменения Законодательного собрания региона в 2025 году. Отмечается, что за год в регионе уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%.

Тем не менее в выходные дни, новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли, уточнил Филимонов. Также алкоголь можно будет приобретать в ресторанах, барах, гостиницах.