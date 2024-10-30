Депутат Леонов назвал главную опасность ограничения продажи алкоголя в РФ

30 октября, 14:24Общество
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Сокращение времени продажи алкоголя может привести к тому, что россияне начнут покупать контрафактное спиртное. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее власти Вологодской области объявили о намерении ограничить время продажи алкоголя в рабочие дни с 12:00 до 14:00. При этом меру не планируют распространять на выходные и Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы. Идею поддержал член комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Султан Хамзаев: он предложил ввести подобные нормы по всей России, в том числе в выходные.
По мнению Леонова, подобные нововведения вряд ли помогут россиянам, страдающим от алкогольной зависимости. Вместо этого потребители начнут искать нелегальные способы приобрести спиртное.
"В истории нашей страны уже была борьба с алкогольной зависимостью, когда вырубали виноградники, ограничивали продажи и так далее. Но это ни к чему не привело", – напомнил он.
Леонов уверен, что решать проблему нужно другими способами. В частности, понять, почему есть случаи злоупотребления горячительными напитками.
Кроме того, не стоит забывать о пропаганде здорового образа жизни, убежден Леонов.
"У нас очень много ресурсов, в том числе интернет, кино, произведения искусства, которые позволяют это делать фактически в ежедневном режиме", – указал парламентарий.
Сам Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 признал, что в случае введения временных ограничений продажи контрафакта действительно могут вырасти. И с этими проявлениями предстоит бороться, подчеркнул депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссий по поводу введения сухого закона в РФ. По его словам, в СССР уже был подобный опыт и он "весьма красноречив и очень легко поддается анализу".