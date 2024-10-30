Депутат Леонов назвал главную опасность ограничения продажи алкоголя в РФ

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Сокращение времени продажи алкоголя может привести к тому, что россияне начнут покупать контрафактное спиртное. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее власти Вологодской области объявили о намерении ограничить время продажи алкоголя в рабочие дни с 12:00 до 14:00. При этом меру не планируют распространять на выходные и Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы. Идею поддержал член комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Султан Хамзаев: он предложил ввести подобные нормы по всей России, в том числе в выходные.

По мнению Леонова, подобные нововведения вряд ли помогут россиянам, страдающим от алкогольной зависимости. Вместо этого потребители начнут искать нелегальные способы приобрести спиртное.

"В истории нашей страны уже была борьба с алкогольной зависимостью, когда вырубали виноградники, ограничивали продажи и так далее. Но это ни к чему не привело", – напомнил он.

Леонов уверен, что решать проблему нужно другими способами. В частности, понять, почему есть случаи злоупотребления горячительными напитками.



Сергей Леонов зампред комитета Госдумы по охране здоровья На мой взгляд, первопричина в том, что просто не хватает другого досуга. Особенно это касается сельских поселений, небольших городов. Людям просто нечем заняться, и вот таким образом они расслабляются после рабочего дня. Должно появляться как можно больше общественных пространств, парков, тренажерных залов, различных площадок. Все сделать для того, чтобы человеку было чем заняться.

Кроме того, не стоит забывать о пропаганде здорового образа жизни, убежден Леонов.

"У нас очень много ресурсов, в том числе интернет, кино, произведения искусства, которые позволяют это делать фактически в ежедневном режиме", – указал парламентарий.

Сам Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 признал, что в случае введения временных ограничений продажи контрафакта действительно могут вырасти. И с этими проявлениями предстоит бороться, подчеркнул депутат.





Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции То, что уровень продаж нелегального алкоголя может возрасти, – это справедливое замечание. Нужно обязательно поднимать этот вопрос. Здесь важно, чтобы рос контроль правоохранительных органов, особенно в антикоррупционной сфере, и борьба с контрафактом была в приоритетном порядке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссий по поводу введения сухого закона в РФ. По его словам, в СССР уже был подобный опыт и он "весьма красноречив и очень легко поддается анализу".

