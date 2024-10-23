Павел Дуров посоветовал молодежи никогда не пить алкоголь

Фото: vk.com/durov

Создатель Telegram Павел Дуров посоветовал молодежи, которая хочет создать что-нибудь великое, никогда не пить алкогольные напитки, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал Дурова.

Основатель мессенджера признался, что не пил алкоголь почти 20 лет. По его словам, он затуманивает разум и интуицию на несколько дней.

"Он может временно поднять настроение, но это как взять кредит – вы вернете его с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания", – написал он.

Также Дуров рассказал, что видел, как успешные люди губили свою жизнь алкоголем.

Между тем создатель социальной сети заявил, что раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в мессенджере налажено еще с 2018 года. Он добавил, что в Европе в третьем квартале выросло число действительных юридических запросов, которые получил Telegram.

Дуров объяснил этот рост тем, что больше органов ЕС начали использовать правильную линию связи для своих запросов, предписанную законом ЕС DSA.