27 сентября, 13:24Технологии
Миллиардер Ньель подтвердил, что помог арестованному во Франции Дурову
Фото: vk.com/Павел Дуров
Французский миллиардер Ксавье Ньель рассказал, что помог основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, который оказался вынужден оставаться во Франции в ходе расследования.
В эфире радиостанции RMC Ньель пояснил, что в его восприятии Дуров "еще не пересек черту, потому что не был осужден".
"И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут", – заявил французский миллиардер.
По данным СМИ, Дуров просил оповестить Ньеля о сложившейся ситуации, будучи под арестом.
Основателя Telegram задержали в конце августа во Франции. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.
Позднее Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.
По данным журналистов, после задержания Дурова Telegram начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, способную идентифицировать преступников. При этом готовность Дурова сотрудничать со следствием во Франции привела к многочисленным запросам информации от властей ряда стран.
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