Миллиардер Ньель подтвердил, что помог арестованному во Франции Дурову

Фото: vk.com/Павел Дуров

Французский миллиардер Ксавье Ньель рассказал, что помог основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, который оказался вынужден оставаться во Франции в ходе расследования.

В эфире радиостанции RMC Ньель пояснил, что в его восприятии Дуров "еще не пересек черту, потому что не был осужден".

"И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут", – заявил французский миллиардер.

По данным СМИ, Дуров просил оповестить Ньеля о сложившейся ситуации, будучи под арестом.

Основателя Telegram задержали в конце августа во Франции. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

По данным журналистов, после задержания Дурова Telegram начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, способную идентифицировать преступников. При этом готовность Дурова сотрудничать со следствием во Франции привела к многочисленным запросам информации от властей ряда стран.